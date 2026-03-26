Der sich zuspitzende Konflikt stelle die Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft auf die Probe, betonte die OECD. Die Blockade der Strasse von Hormus sowie die Beschädigung von Energieinfrastruktur hätten zu einem sprunghaften Anstieg der Energiepreise und einer Störung der Versorgung mit Energie und anderen wichtigen Rohstoffen geführt. Das Ausmass und die Dauer des Konflikts seien sehr ungewiss, doch ein längerer Zeitraum mit höheren Energiepreisen werde die Kosten für die Unternehmen sowie die Verbraucherpreise deutlich erhöhen, was negative Auswirkungen auf das Wachstum habe.