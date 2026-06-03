Damit hat die OECD die Erwartungen an 2026 leicht gesenkt und jene für 2027 angehoben. In der im Dezember publizierten Prognose wurde ein BIP-Wachstum von je 1,2 Prozent erwartet. 2025 war das BIP laut vorläufigen Ergebnissen um 1,3 Prozent gewachsen und blieb so unter dem Schnitt der letzten zehn Jahre (+1,8 Prozent).