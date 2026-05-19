«Die Schweiz muss daher auf Basis der internationalen Entwicklungen laufend abwägen, ob sie die nationale Ergänzungssteuer erhebt oder sich vom OECD-Rahmenwerk löst», sagte Stefan Kuhn, Leiter der Steuer- und Rechtsabteilung bei KPMG Schweiz, laut Mitteilung. Mit der Erhebung sichere sich die Schweiz zwar das Steueraufkommen im Inland, werde für US-Konzerne aber weniger attraktiv. Verzichte sie auf die nationale Ergänzungssteuer, steige zwar ihre Attraktivität für US-Konzerne, gleichzeitig drohten aber Verluste beim Steuersubstrat sowie Rechtsunsicherheiten.