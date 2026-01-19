Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in Schulen kann nach einer OECD-Studie zwar beim Lösen von Aufgaben helfen, einem Lernerfolg aber im Weg stehen und zu Trägheit und Desinteresse führen. Neue Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass vielseitig einsetzbare KI-Modelle wie etwa ChatGPT zwar die Leistung der Schülerinnen und Schüler beim Lösen von Aufgaben verbessern können, aber nicht unbedingt zu Lernfortschritten führen, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris mit. Es komme zu einer Diskrepanz zwischen der Aufgabenleistung und echtem Lernen.