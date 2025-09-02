Kocher für «konsistente Geldpolitik»

Für Kocher muss Geldpolitik «konsistent und langfristig ausgerichtet sein». Ziel sei es, möglichst datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Für sich ausschliessen wolle er bei der Ausübung seines Amts auch nicht, im EZB-Rat eine «Minderheitsmeinung zu vertreten», wenn er es für notwendig erachte. «Wenn man von einer Politik überzeugt ist, muss das auch so sein.» Grundsätzlich lege er aber einen hohen Wert auf Einmütigkeit im Gremium, das sei auch für die Wirkung nach aussen bedeutsam. Ex-Nationalbankchef Holzmann, der bis Ende August den Spitzenposten als Notenbankchef in Österreich und Mitglied des EZB-Rats bekleidete, hatte bei Zinsentscheidungen mehrfach gegen die Mehrheitsmeinung gestimmt./tpo/bel/APA/jha