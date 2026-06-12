Zum Vergleich: Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) rechnete bei seiner Prognose im April mit einem Wirtschaftswachstum von 0,9 Prozent, während das Institut für Höhere Studien (IHS) ein Plus von 0,5 Prozent für 2026 vorhersagte. Für die Teuerung prognostizierten sie eine Rate von 2,7 bzw. 2,9 Prozent. Die neuen Erwartungen von Wifo und IHS werden am 25. Juni bekanntgeben.