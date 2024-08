Insgesamt habe Oerlikon ein gutes Zahlenset vorgelegt, heisst es in einem Kommentar der Royal Bank of Canada (Europa). Die Bank verweist insbesondere auf den operativen EBITDA, der die Prognose um rund 10 Prozent übertroffen hat. Die Nachfrage in der Division Polymer Processing erhole sich - auf noch tiefem Niveau - gut und beide Divisionen würden ein überraschend starkes Gewinnmomentum zeigen.