Um 09.55 Uhr ziehen Oerlikon bei gutem Handelsvolumen um 5,1 Prozent auf 3,44 Franken an. Der Gesamtmarkt (SPI) steht gleichzeitig 0,3 Prozent tiefer.
Die heute veröffentlichten Eckwerte lägen insbesondere beim Bestellungseingang deutlich über den Erwartungen, heisst es entsprechend auch in einem Kommentar der ZKB. Die Book-to-Bill-Ratio belaufe sich damit auf solide 1,2x. Die Bank bewertet die Nachrichten als insgesamt positiv.
Für Baader Europe sind die Resultate «stark». Wie die ZKB streicht sie hervor, dass am Ausblick für einen leicht steigenden Umsatz und einer EBITDA-Marge im Bereich von rund 17,5 Prozent festgehalten werde. Allerdings könnte es schwieriger werden als gedacht, das Margenziel zu erreichen, da das Wachstum zumindest teilweise durch Preiserhöhungen gestützt gewesen sei. Gleichzeitig könnten dafür die Initiativen zur Senkung der Kosten schneller zur Marge beitragen als ursprünglich geplant..
cf/uh
(AWP)