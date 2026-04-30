Für Baader Europe sind die Resultate «stark». Wie die ZKB streicht sie hervor, dass am Ausblick für einen leicht steigenden Umsatz und einer EBITDA-Marge im Bereich von rund 17,5 Prozent festgehalten werde. Allerdings könnte es schwieriger werden als gedacht, das Margenziel zu erreichen, da das Wachstum zumindest teilweise durch Preiserhöhungen gestützt gewesen sei. Gleichzeitig könnten dafür die Initiativen zur Senkung der Kosten schneller zur Marge beitragen als ursprünglich geplant..