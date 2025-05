An der Börse kommt der Verkauf gut an. Analysten äussern sich überwiegend sowohl zum erzielten Wert als auch zur raschen Umsetzung der Strategie positiv. Die Aktie sprang zum Start kräftig nach oben, zeitweise um gut 25 Prozent. Am frühen Nachmittag wird bei hohen Volumen noch ein Plus von 16,4 Prozent erreicht.