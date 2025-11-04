Zudem wird Andreas Weiss in seiner aktuellen Funktion als General Counsel und Corporate Secretary nach dem im vierten Quartal erwarteten Abschluss der Veräusserung von Barmag an Rieter beitreten. Gleichzeitig werde Barmag-Chef Georg Stausberg aus der Konzernleitung von Oerlikon ausscheiden und zu Rieter wechseln, hiess es weiter.