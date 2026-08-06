Insgesamt bewerten die Analysten die Zahlen aber positiv. Die ZKB spricht von einem Ergebnis und einer Prognoseerhöhung über den Erwartungen. Besonders die neue Margenvorgabe liege deutlich über dem bisherigen Konsens. Allerdings hänge das Erreichen der Ziele wesentlich von stabilen Preisen für die strategisch wichtigen Rohstoffe Wolfram und Yttrium ab.