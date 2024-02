Bis es mit der Abspaltung der Sparte Polymer Processing Solutions so weit ist, kann es allerdings noch eine Weile dauern. Oerlikon gibt sich für diesen Schritt einen Zeitrahmen von 12 bis 36 Monaten. «Wir wollen ohne Zeitdruck die beste Möglichkeit für Polymer prüfen», sagte Executive Chairman Michael Süss an der Bilanzmedienkonferenz in Zürich.