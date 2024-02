Der Bereich Polymer Processing Solutions, also die Maschinen zum Spinnen von Textilfasern, wird abgespalten, wie Oerlikon am Dienstag mitteilte. Ob die Division verkauft oder eine andere Lösung gefunden wird, ist noch offen. «Wir prüfen verschiedene Optionen», sagte Finanzchef Philipp Müller an einer Telefonkonferenz.