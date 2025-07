Keine Veränderung des Geschäfts

Kathi-Geschäftsführer Marco Thiele begrüsste den Einstieg von Oetker. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten habe man mit der Gruppe einen starken Partner gefunden. Ziel sei es, das Familienunternehmen «zukunftssicher und innovationsfähig» aufzustellen. «Das Geschäft von Kathi wird sich nicht verändern», betonte Thiele. Das Unternehmen soll weiterhin operativ eigenständig vom bisherigen Management geführt werden. Kathi bleibe dabei «das Original aus Halle an der Saale», so Thiele.