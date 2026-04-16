«Ein wenig Luft»

Für Überraschung sorgte Trump mit der Ankündigung, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der libanesische Präsident Joseph Aoun am Donnerstag miteinander sprechen ‌würden. «Es ist lange her, dass die beiden Staatschefs miteinander gesprochen haben, etwa 34 Jahre. Es wird morgen passieren. Schön!», schrieb Trump am späten Mittwochabend (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social. Er versuche, «ein wenig Luft» zwischen Israel und dem Libanon zu schaffen. Die israelische Ministerin Gila Gamliel bestätigte im Armeeradio das geplante Telefonat. Im Libanon stiess die ​Ankündigung jedoch auf Verwunderung: Sowohl aus dem Büro Aouns als auch vom libanesischen Ministerpräsidenten Nawaf Salam hiess es, man habe keine ​Informationen über einen solchen Kontakt.