Die Pro-Kopf-Verschuldung ging lediglich in drei Ländern zurück: Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Berlin - in der Bundeshauptstadt den Angaben zufolge vor allem wegen einer Umorganisation. Der stärkste prozentuale Schuldenanstieg pro Kopf gegenüber dem Vorjahr wurde Ende 2025 mit plus 17,1 Prozent für Sachsen ermittelt - wobei dort wie im Vorjahr die zweitniedrigste Pro-Kopf-Verschuldung nach Bayern vorlag.