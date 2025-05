NPR: Trump hat keine Befugnis

Patricia Harrison, die Präsidentin der Behörde Corporation for Public Broadcasting (CPB), die für die Verteilung staatlicher Mediengelder zuständig ist, wies Trumps Anordnung zur Streichung der Mittel damals entschieden zurück: CPB sei keine Bundesbehörde, die der Autorität des Präsidenten unterliege, schrieb sie in einer Stellungnahme. Auch NPR argumentiert in seiner Klage, dass die Befugnis zur Streichung der finanziellen Unterstützung beim Kongress liege.