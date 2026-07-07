Zu den neuen Offset-Vorhaben gehören beispielsweise ein Trainingslager für die Ausbildung am Triebwerk des F-35, der Aufbau von Fähigkeiten für Produktion und Reparatur der Cockpit-Kabinenhaube des F-35, Cyber-Training zum Schutz F-35-bezogener IT-Netzwerke oder die Entwicklung von Trainingsmunition, zusammen mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall, für den F-35. Das teilten das Bundesamt für Rüstung Armasuisse und Lockheed Martin bei einem Medienfachgespräch am Dienstag in Bern mit.