Berlin, 11. Mai (Reuters) - Die ökonomischen Folgen des von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) angekündigten bislang längsten Streiks in der aktuellen Tarifauseinandersetzung halten sich Experten zufolge in Grenzen. "Bahnstreiks strapazieren die Nerven der vielen Reisenden und sind insofern ein Ärgernis", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Häufung der Streiks kratzt auch am Image des Wirtschaftsstandorts Deutschland, der eigentlich für ein gutes Verhältnis zwischen Unternehmen und Gewerkschaften bekannt ist." Aber solange der Bahnstreik auf zwei, drei Tage beschränkt bleibe, hielten sich die wirtschaftlichen Folgen für die anderen Unternehmen in Grenzen – zumal die meisten Güter heutzutage auf der Straße transportiert würden.