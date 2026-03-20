Auch bei der Frage nach einem möglichen Inflationsschub blieb Wellershoff vorsichtig: «Die höheren Energiepreise werden die Preise in verschiedenen Lebensbereichen nach oben drücken. Aber es ist verfrüht, um in Prozentpunkten abschätzen zu können, wie stark dies die Inflation befeuern wird», sagte er. Es werde viel davon abhängen, ob es tatsächlich eine Weltrezession gebe.