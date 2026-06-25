Die Wirtschaft in Österreich wird 2026 nach einer Prognose des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) um 0,9 Prozent wachsen und könnte damit am Ende besser abschneiden als die in Deutschland. «Das ist nicht stürmisch, aber das ist eigentlich ganz passabel», sagte Wifo-Chef Gabriel Felbermayr. Damit bleibe der bisherige Jahresausblick trotz der Folgen des Iran-Kriegs stabil. Eine leichte Korrektur nach unten sei für 2027 angebracht. Im nächsten Jahr wird laut Wifo das Wirtschaftswachstum 1,1 Prozent statt bisher erwartet 1,3 Prozent betragen.