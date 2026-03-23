Bei den Devisen erwarten die Teilnehmer eine minime Aufwertung des Frankens in den kommenden zwölf Monaten. Gegenüber dem Euro liegen die Consensuswerte für in drei Monaten bei 0,91 CHF/EUR und für in zwölf Monaten bei 0,90 CHF/EUR. Gegenüber dem US-Dollar liegen die Erwartungswerte für in drei Monaten bei 0,77 CHF/USD und für in zwölf Monaten bei 0,76 CHF/USD.