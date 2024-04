Als Reaktion auf die Konjunkturschwäche in Deutschland haben Ökonomen einen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik gefordert. Es brauche dringend private und öffentliche Investitionen sowie politische Reformen, um die wirtschaftliche Dynamik zu stärken, heisst es in einer am Montag veröffentlichten Analyse des Wissenschaftlichen Beirats der Stiftung Familienunternehmen. «Deutschland steht vor einem beschleunigten Strukturwandel, bei dem es darum geht, neue Wertschöpfungspotenziale zu erschliessen und so den künftigen Wohlstand des Landes zu sichern.»