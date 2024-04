Im Europäischen Innovationsrat (EIC) sässen zu viele Beamte und zu wenige Wissenschaftler. Für bahnbrechende Innovationen aus Europa sollte die EU die politische Kontrolle über wissenschaftliche Entscheidungen verringern, mehr führende Wissenschaftler einbeziehen und diesen mehr Ermessensspielraum einräumen, fordern die Volkswirte in ihrem am Mittwoch in Brüssel veröffentlichten Bericht.