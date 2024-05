So erwarten Ökonomen von BAK Economics für den Sommer einen Anstieg zum Vorjahr von 0,9 Prozent auf 24,2 Millionen Logiernächte, wie sie am Dienstag mitteilten. Davor hatte bereits die Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) ein Anstieg von 0,4 Prozent in Aussicht gestellt.