Der von der Grossbank UBS ermittelte CFA-Indikator ist im März im Vergleich zum Vormonat um 14,1 Punkte auf -10,7 Zähler gefallen. Der Index, der die Erwartungen der Experten zur Konjunkturerwartungen in den kommenden sechs Monaten zusammenfasst, widerspiegle damit einen vorsichtigen Ausblick, resümiert die UBS am Mittwoch in einem Communiqué.