«Die Vereinbarung vom Wochenende ist (...) ein wichtiger Schritt zu einer Deeskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Die Frage ist aber, ob es gelingt, in den nächsten 90 Tagen bei den Verhandlungen über Details ausreichend Fortschritte zu erzielen. Schliesslich hält die US-Regierung an ihrem Ziel einer ausgeglicheneren Handelsbilanz mit China fest. Die Verhandlungen über den 'Phase-1-Deal' in der ersten Amtszeit Trumps haben fast anderthalb Jahre in Anspruch genommen; eine Frist von 90 Tagen erscheint daher sehr ambitioniert. Ausserdem zeigen die Erfahrungen mit 'Phase 1', dass auch ein erfolgreich verhandelter und unterschriebener Vertrag nicht unbedingt bedeutet, dass die darin festgehaltenen Ziele erreicht werden.»