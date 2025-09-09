Vincent Stamer, Analyst Commerzbank:

«Mit der erneuten politischen Krise ist ein beherzter Kampf gegen die ausufernden Staatsfinanzen in weite Ferne gerückt. Sollten auch zukünftig Reformen scheitern, wird die Defizitquote von ihrem diesjährigen geplanten Niveau von 5,4 Prozent in den kommenden Jahren sogar eher wieder steigen. Denn auch in Frankreich nimmt der Anteil der Rentner stetig, zu und bereits jetzt muss der Staat das Rentensystem mit regulären Steuereinnahmen stützen. Unseren Berechnungen zufolge könnte die Schuldenquote des französischen Staats in den kommenden zehn Jahren ohne jegliche Reformen deutlich über 150 Prozent steigen.»