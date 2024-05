Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat den Leitzins angesichts der hartnäckig hohen Inflation zum sechsten Mal in Folge unverändert auf hohem Niveau belassen. Eine baldige Zinssenkung stellte sie am Mittwoch nicht in Aussicht. «Die Inflation ist immer noch zu hoch», sagte Fed-Chef Jerome Powell. Es könne «länger als bisher angenommen» dauern, bis die Fed mehr Zuversicht gewinne, dass die hohe Inflation wirklich auf dem Rückzug sei.