Thomas Gitzel, VP Bank

«Die Obersten Richter befanden nicht über die grundsätzliche Rechtmässigkeit von Zöllen, sondern ob der Präsident auf Basis des International Emergency Economic Powers Act korrekt gehandelt hat. Bereits abgeschlossene Handelsabkommen werden vermutlich nicht vom Urteil betroffen sein. (...) Da das Urteil die Zölle nicht grundsätzlich in Frage stellt und darüber hinaus die US-Regierung weitere Optionen für Einfuhrgebühren besitzt, nimmt man an den Finanzmärkten den Richterspruch relativ gelassen zur Erkenntnis. Darüber hinaus stärkt das Urteil das Vertrauen in die Gewaltenteilung der USA. Das Prinzip von »Checks and Balances« geht jedenfalls gestärkt hervor.»