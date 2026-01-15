Marc Schattenberg, Analyst bei der Deutschen Bank

«Mit 0,2 Prozent BIP-Wachstum hat sich die deutsche Wirtschaft 2025 stabilisiert. Zum Jahresende hin könnte die Konjunktur angezogen haben, darauf deuten auch einige harte Daten hin. Vor dem Hintergrund des schwachen Konsumklimas fiel der private Verbrauch 2025 überraschend kräftig aus. Hingegen schwächelte der Aussenhandel erneut spürbar, was angesichts der US-Zölle und kostenseitiger Standortnachteile kaum überraschen kann. (...) Die deutsche Wirtschaft dürfte sich in diesem Jahr spürbar erholen. Aktuell rechnen wir für 2026 mit einem Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent, primär angetrieben durch die nun deutlich expansive Fiskalpolitik.»