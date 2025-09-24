Christoph Swonke, Analyst bei der DZ Bank:

«Von Altweibersommer keine Spur - pünktlich zum meteorologischen Herbstanfang zeigt sich auch die Stimmung in der deutschen Wirtschaft von der trüben Seite. (...) Die Unsicherheit ist weiterhin gross. Deutschlands Wirtschaft befindet sich in einer schwierigen Phase mit zollbedingten aussenwirtschaftlichen Belastungen und anhaltend hohen Energiekosten. Zusätzlich lähmt die Bürokratie das Wirtschaftsgeschehen immer mehr. Hoffnung macht hier zumindest die von der Bundesregierung beabsichtigte 'One in, two out'-Regelung. In diesem Rahmen sollen künftig für ein neues Gesetz, das Bürokratiekosten verursacht, zwei gleichwertige Belastungen abgebaut werden. Ganz allgemein sorgt das verabschiedete Fiskalpaket für Infrastruktur und Verteidigung aber noch nicht für ausreichend Fantasie bei den befragten Firmen für eine konjunkturelle Wende. So dürfte sich der Herbst vorerst weiter von seiner dunklen Seite zeigen.»