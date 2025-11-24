Marc Schattenberg, Analyst bei der Deutschen Bank

«Das Ifo-Geschäftsklima kommt im November nicht vom Fleck. Entgegen den Erwartungen hat es sich etwas eingetrübt, gedämpft von weniger optimistischen Erwartungen. Dagegen hat sich die Lageeinschätzung zumindest leicht verbessert. Lediglich im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima weiter aufgehellt. Im Verarbeitenden Gewerbe und am Bau wurde die verbesserte Lageeinschätzung von einem Dämpfer bei den Erwartungen konterkariert. Alles in allem fehlen weiterhin Signale für eine spürbare Konjunkturbelebung im Schlussquartal.»