Christoph Balz und Bernd Weidensteiner, Analysten bei der Commerzbank

«Der Januar-Arbeitsmarkt gibt jedenfalls keinen Anlass für eine rasche geldpolitische Lockerung. Die heutigen Daten bestätigen den Eindruck, dass sich der Arbeitsmarkt in den letzten Monaten stabilisiert hat und sogar wieder etwas an Dynamik gewinnt. Die Fed schaut bei den Arbeitsmarktdaten vor allem auf die Arbeitslosenquote. (...) Die Quote ist in den letzten beiden Monaten jeweils leicht gefallen. Dies stützt die Ansicht der Fed, dass man sich zurzeit in einer 'guten Position' befindet - so die Aussage von Fed-Chef Powell nach der letzten Sitzung - und in Ruhe weitere Daten abwarten kann. Eine Zinssenkung der Fed im März ist damit so gut wie vom Tisch. Vermutlich wird die Ära Powell im Mai ohne weitere Zinssenkung zu Ende gehen. Unabhängig davon dürften die Zinssenkungen aber unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh nach dessen für Mitte Mai geplanten Amtsantritt wieder aufgenommen werden.»