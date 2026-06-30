Ralph Solveen, Analyst bei der Commerzbank

«Im Juli dürfte die Inflationsrate in Deutschland wegen des Wegfalls des 'Tankrabatts' wieder einige Zehntel nach oben springen. Auch die Entwicklung der Teuerungsrate in den folgenden Monaten wird zu einem beträchtlichen Teil von den Energiepreisen abhängen. Wir gehen davon aus, dass der Ölpreis in den kommenden Monaten wegen immer wieder schlechter Nachrichten aus dem Mittleren Osten eher etwas höher als derzeit liegen wird, womit sich die Inflationsrate in einem Korridor zwischen 2,5 und 3 Prozent seitwärts bewegen dürfte. Dabei dürften die Unternehmen ihre höheren Energiekosten mehr und mehr an ihre Kunden weitergeben, sodass die Kernteuerungsrate sogar wieder etwas anziehen dürfte.»