Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz

«Insgesamt bestätigen die Daten das Bild eines sich abschwächenden US-Arbeitsmarktes. Die Fed dürfte sich in ihrem Plan bestätigt sehen, die Zinsen im September zu senken. Auch ein überraschend starker Anstieg der Inflation in der kommenden Woche würde die Fed wohl nicht davon abbringen. Und US-Präsident Trump wird den politischen Druck hochhalten, diesen Kurs fortzusetzen. Für US-Anleger bleiben damit auch amerikanische Anleihen bis auf Weiteres attraktiv. Für europäische Investoren dominiert allerdings der anhaltende und sich verstärkende Abwärtsdruck auf den Dollar, der festverzinsliche Anlagen in den USA unattraktiv macht.»/jsl/mis