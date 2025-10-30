Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank

«Wichtige Konjunkturfrühindikatoren begaben sich zuletzt auf Erholungskurs. Dies lässt darauf schliessen, dass es in den kommenden Quartalen positive Wachstumsraten geben wird. Dies soll nun aber nicht heissen, dass es zu einem stürmischen Wachstum kommen wird. Vielmehr dürfte sich die Wachstumsraten in kleinen Schritten erholen. Massgeblicher Anteil daran werden höhere Rüstungs- und Infrastrukturausgaben der deutschen Bundesregierung haben. Aber auch die Zinssenkungen der EZB werden in den kommenden Quartalen die Bauinvestitionen wieder etwas beleben. Der Gegenwind vom Export wird derweil aber anhalten.»