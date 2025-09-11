Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust

«Die Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus lag nahe und ist der derzeitigen Lage angemessen. Zum einen war die gesamtwirtschaftliche Produktion im ersten Halbjahr klar aufwärtsgerichtet und zum anderen liegt die Inflation leicht über dem Ziel der Preisniveaustabilität. Das liess eine Politik der ruhigen Hand erwarten. Der Sturz der französischen Regierung wäre kein Anlass gewesen, die Zinsen zu senken, denn er lässt die Staatsverschuldung und die Preise in Frankreich schneller steigen als es bei einem Kompromiss in der Haushaltspolitik der Fall gewesen wäre. Und das sollte die Geldpolitik nicht sanktionieren.»