Elmar Völker, Analyst bei der LBBW:

«Die US-Wirtschaft hält sich in den Wirren um Trumps Zollpolitik solide, wie die jüngst veröffentlichten BIP-Daten für das zweite Quartal zeigen. Der US-Arbeitsmarkt präsentiert sich trotz zeitweiliger Schwächesignale ebenfalls widerstandsfähig. Aus volkswirtschaftlicher Sicht besteht für die Währungshüter somit kein Handlungsdruck, mit baldigen Zinssenkungen die Konjunktur zu stützen. Das Ausmass der Zollwirkung auf die US-Inflation bleibt somit geldpolitisch das Zünglein an der Waage. Je stärker sich der zollbedingte Inflationsdruck in den kommenden Monaten aufbaut, desto länger dürfte die Fed an ihrem jetzigen Leitzinsniveau festhalten. Bleibt die Teuerung indes über den Sommer ähnlich zahm wie in den vergangenen Monaten, dann dürfte sich die Tür für eine Zinssenkung nach der Sommerpause ein gutes Stück weit öffnen. Ob die heutigen Gegenstimmen zugunsten einer Zinssenkung ein Fingerzeig in diese Richtung sind oder eher ein Bewerbungsstatement um die Nachfolge von Fed-Chef Powell im kommenden Jahr, wird sich zeigen.»