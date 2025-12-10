Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) senkt zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins. Der Zentralbankrat setzte das Zinsniveau um 0,25 Prozentpunkte herab auf eine Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent, wie die Fed in Washington mitteilte. Grund waren erneut Bedenken bezüglich eines schwachen Arbeitsmarkts. Die Risiken für die Beschäftigung hätten in den vergangenen Monaten zugenommen, hiess es von der Fed. Eine Mehrheit von Volkswirten hatte eine Zinssenkung erwartet. Unklar ist, wie es 2026 weiter geht. Schliesslich steht im Mai ein Wechsel an der Spitze der Notenbank an.