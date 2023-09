Die US-Notenbank Fed hält ihren Leitzins zunächst stabil, deutet aber nach ihrer geldpolitischen Sitzung vom Mittwoch die Möglichkeit einer weiteren Anhebung in diesem Jahr an. Im kommenden Jahr können sich die Währungshüter nach wie vor Zinssenkungen vorstellen, allerdings weniger als bisher. Für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt zeigt sich die Fed recht zuversichtlich, an ihren Inflationsprognosen ändert sie nur wenig. Was bedeutet das alles unter dem Strich für die US-Geldpolitik und darüber hinaus?

20.09.2023 22:07