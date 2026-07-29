Bernd Weidensteiner, Analyst bei der Commerzbank

«Einige der Journalisten waren erkennbar unzufrieden damit, dass immer wieder das Ziel betont wurde, Warsh sich aber keine Aussage darüber entlocken liess, wie die Zielerreichung zu bewerkstelligen sei. Der Verweis auf rigorose Diskussionen (der berühmte Familienstreit) und Arbeitsgruppen hilft da nicht weiter. Und die zwischen den Zeilen erkennbare Hoffnung, dass der Markt den Job machen wird, könnte auch auf Sand gebaut sein. Schliesslich ist Preisstabilität der Job der Fed, der Markt muss mit dem Ergebnis zurechtkommen. Ob die Fed diese Linie dauerhaft halten kann und ob Warsh davon alle FOMC-Mitglieder dauerhaft überzeugen kann, ist doch etwas fraglich. Der Ausblick auf die Zinsentwicklung ist jedenfalls unsicherer geworden, auch wenn wir an unserer Prognose festhalten, dass die Fed die Zinsen bis auf Weiteres nicht erhöhen wird.»