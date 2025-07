Der laut US-Präsident Donald Trump «grösste aller Deals» im Zollstreit mit der Europäischen Union (EU) hat in Deutschland zunächst nur verhaltene Begeisterung ausgelöst. Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatten sich auf einen Basiszollsatz in Höhe von 15 Prozent auf die meisten EU-Importe in die USA geeinigt. Das gilt laut von der Leyen auch für Autos, Halbleiter und Pharmaprodukte. Die Einigung schaffe zudem einen Rahmen für eine künftige Senkung der Zölle auf weitere Produkte.