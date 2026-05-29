«Die befristete Absenkung der Energiesteuer auf ⁠Kraftstoffe hat deren Preise im Vergleich zum April sinken lassen. ​Aber der Sommerurlaub wird teurer: Verkehrsdienstleistungen ⁠und Pauschalreisen haben sich Länderberichten zufolge im Vorjahresvergleich deutlich verteuert. Auch das Autofahren ist deutlich teurer als ‌vor einem Jahr. Die Zwei-Prozent-Marke der Zentralbanken wird in den kommenden Monaten in Deutschland wohl nicht in greifbare Nähe rücken. Mit dem Auslaufen der Steuermässigung auf Kraftstoffe im ‌Juli ist ein Preisanstieg zu erwarten. Derzeit erscheint es eher unwahrscheinlich, dass ​die Weltmarktpreise für Rohöl und Gas angesichts der Entwicklung im Nahen Osten deutlich zurückgehen. Da auch die Preiserwartungen der Unternehmen und der Verbraucher in Deutschland und dem Euroraum gestiegen sind, ist mit einer Zinserhöhung der ‌EZB im Juni zu rechnen.»