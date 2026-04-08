US-Präsident Donald Trump hat einer zweiwöchigen Feuerpause mit dem Iran zugestimmt und damit eine Eskalation des seit Wochen andauernden Kriegs vorerst abgewendet. ‌Die ⁠Einigung kam weniger als zwei Stunden vor Ablauf eines von ihm gesetzten Ultimatums ⁠zustande, wie Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social mitteilte. Bedingung für die Waffenruhe ist demnach, dass ‌der Iran seine Blockade der Strasse von Hormus aufhebt. ‌Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif, der bei ​der Vereinbarung vermittelt hatte, lud Delegationen beider Länder für Freitag zu einem Treffen nach Islamabad ein.