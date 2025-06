Die Inflation in der Euro-Zone ist unter die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent gesunken. Im Mai fiel die Teuerungsrate auf 1,9 Prozent, nach 2,2 Prozent im April, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit 2,0 Prozent gerechnet. Sie sagten in ersten Reaktionen: