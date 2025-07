Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank

«Der Aufschwung kommt ganz leise. Schrittchen für Schrittchen verbessert sich die Konjunkturstimmung in Deutschland. Dieses Schneckentempo beim Aufschwung ist verständlich angesichts eines konstanten Gegenwindes aus Zolldrohungen, starker chinesischer Konkurrenz und immer noch unzureichender Standortbedingungen in Deutschland. Wenn sich das Zollthema in den kommenden Wochen zumindest vorübergehend beruhigt und mit einer Sozialstaatsreform im Herbst positive Zeichen gesetzt werden, kann die wirtschaftliche Aufwärtsbewegung im weiteren Jahresverlauf an Fahrt aufnehmen.»