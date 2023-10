«Der geringere Teuerungsdruck ist reine Labsal. Es nimmt zum einen Last von der EZB. Die europäischen Währungshüter hielten ihre Leitzinsen zuletzt konstant. Grundsätzlich wäre in Anbetracht der in absoluter Betrachtung noch immer hohen Inflationsraten auch eine weitere Zinsanhebung infrage gekommen. Damit sich also das Stillhalten der EZB als richtig erweist, müssen die Inflationsraten zurückgehen. Dies ist ganz offensichtlich der Fall. Die europäischen Währungshüter können sich damit bestätigt fühlen. Geringere Teuerungsraten geben perspektivisch auch wieder Raum für Zinssenkungen.»