GianLuigi Mandruzzato von der Privatbank EFG befürchtet zwar - vor allem auch wegen des anhaltend starken Frankens - einen Rückfall der Inflation in den Minusbereich, wenn auch nur vorübergehend. Dies reiche jedoch nicht aus, um eine sofortige Reaktion der SNB zu rechtfertigen, glaubt auch er. Auch die SNB selber hat zuletzt wiederholt deutlich gemacht, dass sie zumindest für eine kurze Zeit mit negativen Inflationsraten leben kann.