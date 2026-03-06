Kritik: Ölförderung nicht anhand der Habitat-Richtlinie geprüft

Die Plattform fördert Öl im Wattenmeer, einem Natura 2000-Gebiet. Die Umwelthilfe geht seit Jahren gegen die Förderung vor. 2024 legte sie Widerspruch gegen die Ölförderung beim zuständigen niedersächsischen Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) ein, der jedoch als nicht fristgerecht zurückgewiesen wurde. Als Grund führte die DUH an, dass die Auswirkungen der Ölförderung auf das Wattenmeer gemäss der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) anhand der Betriebspläne nie geprüft wurden - auch im Betriebsplan für 2024 bis 2026 nicht. Dieser läuft im Mai aus. Daraufhin klagte der Verband gegen die Ablehnung des Widerspruchs.